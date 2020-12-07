إسرائيل.. إقرار خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية في حي «عطاروت» بالقدس

أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الصهيونية بأن خطة بناء 9 آلاف وحدة سكنية جديدة في حي عطاروت بشمال القدس تستوفي المعايير المطلوبة.

وتعقيبا على ذلك اعتبرت حركة “السلام الآن” الحقوقية الصهيونية اليسارية، “أنه في حال تم إقرار هذه الخطة فسيشكل الأمر خطوة حقيرة خطرة أخرى يقوم بها اليمين تحت رعاية إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايتها والمنعدمة الشرعية”.

ووفق مانقلت قناة “روسيا اليوم” ، دعت الحركة المعنية بمتابعة الأنشطة الاستيطانية الجهات الحكومية الملتزمة برؤيا السلام، إلى التحرك فورا لتجميد البناء في المستوطنات والعودة إلى طاولة المفاوضات.