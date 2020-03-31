إسرائيل ارتفاع الإصابات إلى 4831 منها 17 وفاة

السلطات تشدد القيود على حركة المواطنين للحد من انتشار الفيروس [عرب48]

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، الثلاثاء، إلى 4831 منها 17 وفاة.

جاء ذلك إثر تسجيل وفاتين و136 إصابة جديدة، بحسب ما نقلت “هيئة البث” (رسمية) عن وزارة الصحة.

وقالت وزارة الصحة إن امرأتين، إحداهما 49 عاما والثانية في الخمسينيات، توفيتا خلال ساعات الليل متأثرتين بالفيروس.

وبخصوص الحالة الصحية لمجمل المصابين، أوضحت الوزارة أن حالة 83 “حرجة” و81 “متوسطة”، والباقي “طفيفة”، مشيرة إلى شفاء 163 مريضا.

وشددت السلطات في الأسابيع الأخيرة القيود على حركة المواطنين الإسرائيليين في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 780 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 37 ألفا، فيما تعافى أكثر من 165 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة بإجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس

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