إسرائيل تبدأ أول أغسطس المقبل في تجنيد «الحريديم»

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن الجيش سيبدأ في تجنيد اليهود المتشددين المعروفين بـ”الحريديم” اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.

وذكر مكتب وزير الدفاع، أن غالانت أجرى تقييما لهذا الأمر مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي ومسؤولين آخرين صباح الثلاثاء.

وبعد الاجتماع، وافق غالانت على توصية الجيش الإسرائيلي بإصدار مسودة أوامر لأعضاء المجتمع الحريدي في الشهر المقبل.

وقال غالانت وهليفي في الاجتماع إن تجنيد الإسرائيليين المتشددين ضرورة عملياتية وقضية اجتماعية معقدة، الأمر الذي يتطلب السماح للجنود الحريديم بـ”الحفاظ على نمط حياتهم”، وفقا للوزارة.