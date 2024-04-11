إسرائيل تبدأ هجوما وسط قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، وذلك بعد أيام قليلة من انسحاب أغلب القوات من جنوبي القطاع.

ونقلت رويترز عن الجيش قوله في بيان، أن قواته بدأت عملية للقضاء على “الإرهابيين” وتدمير البنية التحتية لهم في وسط قطاع غزة” مشيرا إلى أنه “قبل دخول القوات إلى المنطقة، هاجمت مقاتلات وطائرات سلاح الجو بالتعاون مع اللواء 215، عشرات البنى التحتية فوق وتحت الأرض وسط قطاع غزة”.

وتابع البيان “تم تنفيذ النشاط المشترك لقوات المناورة وسلاح الجو، بعد توجيهات استخباراتية دقيقة تشير إلى وجود “بنية تحتية إرهابية” وعدد كبير من المقاتلين في المنطقة”.

كما نفذت القوات البحرية “عدة هجمات باتجاه المنطقة الساحلية وسط القطاع، لمساعدة المقاتلين العاملين في المنطقة”.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، صرح في وقت سابق الخميس، بأنه يجب مواصلة “مكافحة الإرهاب” وتعميق العمليات في رفح ودير البلح والنصيرات”، قائلا إن “جزءا من هذا يبدأ اليوم “.

وكان الجيش الإسرائيلي، اعترف أمس الأربعاء، بتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، و4 من أحفاده، قائلا إن الأبناء الثلاثة “من أعضاء الجناح العسكري للحركة”.

تأتي هذه التطورات الميدانية الخطيرة، بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، حركة حماس إلى الرد على مقترح تقدم به الوسطاء لهدنة في غزة تشمل إطلاق سراح رهائن، ومطالبته رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وكانت إسرائيل سحبت معظم قواتها البرية من جنوب غزة، هذا الأسبوع، بعد أشهر من القتال، لكنها مازالت تقول إنها تخطط لشن هجوم على رفح، حيث يوجد الآن أكثر من نصف سكان غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنه سيتم إجلاء المدنيين من رفح، قبل أن تلاحق القوات الإسرائيلية عناصر حماس المتبقية هناك.