إسرائيل تتمسك بوجودها في سوريا وغزة ولبنان.. كاتس: لن نعتمد على أحد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستواصل البقاء في المناطق التي تصفها بـ”الأمنية” في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مشددًا على أن هذا الانتشار يأتي بهدف حماية الحدود والمجتمعات الإسرائيلية من التهديدات، وفق ما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وقال كاتس، عقب اتصال هاتفي مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن إسرائيل تعتبر الحفاظ على وجودها في هذه المناطق درسًا رئيسيًا استخلصته من أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن بلاده لا تطلب من الولايات المتحدة تولي مسؤولية حماية حدودها.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: “لم نطلب قط من الولايات المتحدة أن تعمل نيابة عنا على طول حدودنا، نحن ملتزمون بحماية سكان إسرائيل من كل تهديد، وهذا ما نعتزم القيام به”.

وأوضح بيان صادر عقب الاتصال أن هيغسيث أطلع كاتس على تفاصيل العمليات العسكرية الأميركية الجارية في إيران، بينما بحث الوزيران استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين بشأن التطورات المحتملة في المنطقة.

من جانبه، أطلع كاتس نظيره الأميركي على العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد الجماعات المسلحة في سوريا وقطاع غزة ولبنان، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل الاعتماد على قدراتها الذاتية في الدفاع عن نفسها مع استمرار التعاون مع واشنطن.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ إنشاء خط جديد من المواقع العسكرية الدائمة في جنوب لبنان، في خطوة اعتبرتها الصحيفة تعزيزًا لتمسك إسرائيل بوجودها العسكري في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر سياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة مع وجود خلافات بشأن مستقبل الانتشار الإسرائيلي في لبنان وسوريا.

ووفق تقرير “معاريف”، يستعد نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة للمشاركة في جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، ويسعى خلال الزيارة إلى عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث ملفات إيران وتركيا وقطاع غزة والعلاقات الإقليمية والدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض لم يحدد موعدًا نهائيًا للقاء حتى الآن، وأن واشنطن تتعامل بحذر مع الطلب الإسرائيلي، في ظل مخاوف من أن يُفسر اللقاء على أنه دعم سياسي لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأضافت “معاريف” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى تحقيق خطوات سياسية مرتبطة بالاستقرار الإقليمي، في حين ترى إسرائيل أن احتياجاتها الأمنية تتطلب استمرار وجودها العسكري في المناطق الحدودية.

وبحسب الصحيفة، تسيطر القوات الإسرائيلية على ما تصفه بـ”المناطق الدفاعية” في جنوب لبنان، وأنشأت حزامًا أمنيًا بعمق يصل إلى نحو عشرة كيلومترات من الحدود، بهدف تقليل مخاطر الصواريخ المضادة للدروع والطائرات المسيرة.

وفي تطورات ميدانية مرتبطة بالجنوب اللبناني، بدأ الجيش اللبناني انتشاره في عدد من البلدات والمناطق الجنوبية، بينها فرون والغندورية وقلاوية وبرج قلاوية وكفردونين في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى قاقعية الجسر في قضاء النبطية وصريفا في قضاء صور.

وأقام الجيش اللبناني نقاط تفتيش وحواجز ثابتة ومتحركة، مع تسيير دوريات على الطرق الرئيسية والفرعية، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وتأمين حركة المواطنين.

ويأتي انتشار الجيش اللبناني في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيًا من المناطق التي دخلتها، مقابل انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية التابعة لليونيفيل.

وفي المقابل، شهد جنوب لبنان استمرارًا للتوترات الميدانية، إذ نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون، ما أدى إلى أضرار مادية، وفق المعلومات المتاحة.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة برعشيت، بينما شهدت مناطق مجدل زون وكونين وزوطر وميفدون وحداثا عمليات تفجير وتمشيط عسكرية، إضافة إلى قصف من دبابة ميركافا استهدف بلدة بيت ياحون.