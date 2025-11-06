إسرائيل تجدد غاراتها الجوية وتنفذ عمليات نسف في شرق غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي صباح الخميس سلسلة غارات جوية وعمليات نسف استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، في أعنف تصعيد ميداني منذ عدة أسابيع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات جاءت بعد ساعات من رصد إطلاق صاروخ من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو أول هجوم صاروخي من القطاع منذ نحو شهر. ولم تُعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، في حين لم ترد تقارير عن وقوع إصابات داخل الأراضي الإسرائيلية.

يأتي هذا التصعيد في وقت كانت فيه إسرائيل قد أعلنت عن مقتل فلسطيني برصاص قواتها في منطقة شرق غزة، مما يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ توقيع اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار إلى 244 قتيلًا، وفق مصادر محلية في القطاع.

من جهة أخرى، وصفت حركة حماس عمليات النسف والهدم المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في شرق غزة بأنها “انتهاك واضح” لاتفاق وقف الحرب، معتبرة أن هذه العمليات تمثل محاولة إسرائيلية لتقويض جهود التهدئة. وطالبت الحركة الوسطاء الإقليميين والدوليين بالضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة”، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تهدد بعودة التوتر إلى القطاع.

تحذيرات متصاعدة تُطلق من مختلف الأطراف بشأن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش، مما يزيد من المخاوف من تجدد الصراع في المنطقة.

إسرائيل تعلن تسلّم رفات رهينة ونقله إلى معهد الطب الشرعي

أعلنت إسرائيل مساء الأربعاء أنها تسلّمت رفات أحد الرهائن الذين كانوا في قبضة حركة “حماس”، وقامت بنقله إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرّف على هوية صاحب الرفات.

وأكّدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الرفات وصل إلى المعهد، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) تسلّماه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد نقله من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أعلنت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن نيتها تسليم جثمان رهينة إسرائيلي قُتل. وجاء في بيان “القسام”: “في إطار صفقة ‘طوفان الأقصى’ لتبادل الأسرى، ستُسلّم الكتائب جثة أحد أسرى الاحتلال الذي تم العثور عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت غزة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل وحماس.