إسرائيل تحذر من «ناتو إسلامي» جديد قد يغير موازين القوى

حذر الكاتب الصحفي الإسرائيلي المخضرم تسفي برئيل، في مقاله بصحيفة هآرتس الإسرائيلية، من احتمال نشوء تحالف إسلامي عسكري يصفه بـ”ناتو إسلامي”، قد يعيد رسم موازين القوى في المنطقة.

وأشار برئيل إلى أن وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان، الذين اجتمعوا الأحد الماضي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد في قمة طارئة، لم يعلنوا بعد عن أي رسالة جديدة مشتركة.

وأوضح الكاتب أن الهدف الظاهر من المؤتمر كان السعي نحو “خفض التصعيد” في النزاع مع إيران، وهو مصطلح يتراوح بين تقليل حدة العمليات العسكرية إلى وقف كامل لإطلاق النار.

وأشار برئيل إلى أن وزراء الخارجية الأربع حاولوا صياغة موقف مشترك لتقديم خطة عمل أولية تُعرض على إيران والولايات المتحدة، كمرحلة تمهيدية للمفاوضات الرئيسية التي قد تنضج بين واشنطن وطهران، أو على الأقل لاحتواء التهديد الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات الطاقة الإيرانية بدءاً من 6 أبريل في حال فشل الاتفاق.

وأضاف برئيل أن الدول الأربع تسعى في الكواليس إلى بناء إطار تعاون عسكري استراتيجي يوفر حماية متبادلة، وليس بالضرورة موجهًا فقط ضد إيران.

وأوضح الكاتب أن هذه المبادرة تعكس رغبة الدول الإسلامية الكبرى في المنطقة بتشكيل كتلة إقليمية مستقلة قادرة على التأثير في ديناميكيات الصراع، خاصة في ظل التقلبات في الموقف الأمريكي وعدم وضوح التزام واشنطن طويل الأمد بالمنطقة.

وأشار إلى أن باكستان، بصفتها الدولة المضيفة والوحيدة الحائزة على أسلحة نووية بين هذه الدول، تلعب دوراً محورياً في دفع هذه المبادرة، مستفيدة من التحولات الجيوسياسية العميقة في المنطقة لتعزيز مكانتها كفاعل إقليمي رئيسي.

وأكد برئيل أن أكبر التحديات أمام هذه المجموعة تكمن في التوفيق بين المصالح المتباينة للدول الأربع، خاصة مع تاريخ التوترات بين بعضها، والخلافات المتعلقة بملفات إقليمية ساخنة تشمل سوريا وليبيا والقرن الأفريقي.