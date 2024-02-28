إسرائيل تحقق رقماً قياسيا من بيع الغاز إلى مصر

كشفت “إسرائيل” عن كسبها إيرادات ضخمة من بيع عائدات الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت “وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية”، إنها سجلت رقما قياسيا جديدا، في عام 2023، في تحصيل عائدات الغاز والتي كان معظمها من جانب مصر، مضيفة: جمعت الوزارة مبلغا غير مسبوق قدره 2.19 مليار شيكل مقابل عائدات الغاز الطبيعي،.

وبحسب موقع “ice الإسرائيلي”، ذكرت بيانات “وزارة الطاقة الإسرائيلية”، أن إيرادات تل أبيب من الغاز الطبيعي تجاوزت عتبة 2.5 مليار شيكل، وبالمقارنة مع بيانات 2022، والتي بلغت 1.7 مليار شيكل، وذلك بارتفاع نسبته 28.8%، أي نحو نصف مليار شيكل.

وأوضح الموقع ، أنه في عام 2023 كانت هناك زيادة بنحو 25٪ في كمية صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن.

يذكر أنه وفي عام 2022 أنتجت شركات الطاقة في “إسرائيل”، 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، جرى تصدير 9.21 مليارات منها، وكانت من نصيب مصر والأردن.

هذا وتعتمد مصر على واردات الغاز “الإسرائيلي” لتلبية جانب من الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير، ووفقا لبيانات شركة “ريستاد إنرجي” آواخر العام الماضي، تستورد مصر نحو 7 مليارات قدم مكعبة سنويا من الغاز الطبيعي من حقلي الغاز تمار وليفياثان “الإسرائيليين”.