إسرائيل تخترق الأجواء اللبنانية وترمي مواد حارقة في قضاء مرجعيون

كشفت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باختراق طائرة استطلاع إسرائيلية للحدود الجنوبية، ورميها مواد حارقة تسببت باشتعال النيران قبالة بلدة حولا الحدودية.

حيث أوضحت الوكالة أن طائرة استطلاع إسرائيلية معادية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق منطقة بنت جبيل، واتجهت إلى قرى قضاء مرجعيون، ورمت مواد قابلة للاشتعال في نقاط عدة فوق الحدود الفاصلة بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة.

وتابعت:

“أدى ذلك إلى اندلاع حريق هائل بمحاذاة الشريط الحدودي مقابل موقع العباد العسكري المقابل لبلدة حولا – قضاء مرجعيون وامتدت النيران إلى الداخل الفلسطيني المحتل”.

هذا وأكدت أن الحريق أسفر عن انفجار 15 لغماً أرضياً على الأقل، من مخلفات الجيش الإسرائيلي.