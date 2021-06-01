إسرائيل تخترق المياه الإقليمية اللبنانية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 1 يونيو 2021 - 10:31 | آخر تحديث: 1 يونيو 2021 - 10:34 نُشر: الثلاثاء، 1 يونيو 2021 - 10:31
دولي
أرشيفية/رويترز
زورق حربي إسرائيلي قُبالة المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت مديرية التوجيه السياسي في الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة سواحل رأس الناقورة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان المديرية، أن الزورق الحربي الإسرائيلي، توغل في المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة 5 دقائق”.

وأضاف البيان: “أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة”.

وأشار المديرية إلى أنه “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

آخر تحديث: 1 يونيو 2021 - 10:34
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