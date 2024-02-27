إسرائيل تخطط لجمع 60 مليار دولار لتمويل الحرب على غزة

كشفت صحيفة أمريكية عن خطط تقوم بها “إسرائيل” لدعم إنفاقها الدفاعي لتمويل الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، أن “إسرائيل تخطط لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، لمضاعفة إنفاقها الدفاعي لتمويل الحرب على غزة”.

وبحسب الصحيفة، فإن “الحكومة الإسرائيلية، تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل “15 مليار دولار”، أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الدفاع قبل الحرب”.

ووفق الصحيفة، أشارت “وزارة المالية الإسرائيلية”، إلى “أن ذلك سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20% من ميزانية 2024، من 13.5 بالمئة قبل الحرب”.

قال يالي روتنبيرغ، “المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية”: “نعتقد أنه سيكون هناك زيادة في الإنفاق الدفاعي في إسرائيل في السنوات المقبلة”، لافتا إلى أنه “تم تشكيل لجنة من الخبراء من خارج الحكومة لتقديم المشورة بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي”.

يذكر أن خسائر كبيرة أصابت الاقتصاد “الإسرائيلي”، منذ بدء العدوان على غزة، إذ انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، كما حشدت “الحكومة الإسرائيلية”، رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، عدا عن تسريح عشرات آلاف العمال بسبب الحرب. وذلك بحسب وسائل إعلام “إسرائيلية”.