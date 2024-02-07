إسرائيل تدرس باهتمام مقترح هدنة جديدة

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن المسؤولين “يدرسون باهتمام” اقتراح هدنة جديدة في غزة قدمه المفاوضون القطريون، حسب ما ذكرت رويترز.

وأضاف آفي هيمان للصحفيين، “تلقينا تحديثا عن الأمر، تلقينا إخطارا من المفاوضين القطريين. إنا ندرسه. الموساد يدرس باهتمام ما تم تقديمه لنا”.

في هذا الوقت نقلت الوكالة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن “بعض المطالب التي قدمتها حركة (حماس) بشأن اتفاق لتبادل المحتجزين لا يمكن تلبيتها”.

وأوضح المصدر أن السلطات الإسرائيلية ستبحث ما إذا كانت سترفض اقتراح حماس كليا أو ستطلب شروطا بديلة.

وكانت حركة حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار يتضمن تبادل الأسرى الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر، بأسرى فلسطينيين، وينص أيضا على البدء في إعادة إعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وتبادل الجثث والرفات.