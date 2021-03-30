إسرائيل تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى الإمارات والبحرين ومصر

وكالة الأمن القومي الصهيونية نصحت السياح بعدم السفر إلى الإمارات ودول أخرى في جميع أنحاء المنطقة، مشيرة إلى تهديد بشن هجوم من قبل إيران. وفقا لاسوشتيدبرس.

وشمل التحذير كلا من دبي وأبو ظبي في الإمارات وكذلك البحرين.

وأفاد مكتب مكافحة الإرهاب بالوكالة في بيان “نقدر أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية”.

وحددت المكتب جورجيا وأذربيجان وأبو ظبي ودبي والبحرين وكردستان العراق، وكذلك تركيا والأردن ومصر كمناطق يجب تجنبها.

وفي سياق متصل، أقامت الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني العام الماضي بموجب اتفاقيات تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة.

وبعد إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني العام الماضي، أصبحت الإمارات وجهة للسياح الصهاينة، حتى بعد إصدار تحذير سفر مماثل.

وأوقفت جائحة الفيروس التاجي معظم السفر، لكن بعد حملة التطعيم بدأ الكيان الصهيوني في إعادة فتح اقتصادها وتتوقع أن تزداد قوة السياحة في الأشهر المقبلة.