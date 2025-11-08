إسرائيل ترد على مذكرة توقيف نتنياهو: «الطاغية أردوغان»!

ردت إسرائيل، على مذكرة التوقيف التركية الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة “إكس”: “ترفض إسرائيل بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية (الرئيس رجب طيب) أردوغان”.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، بناءً على طلب النيابة العامة، يوم الجمعة مذكرات توقيف بحق 37 شخصًا، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن مذكرات التوقيف صدرت بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” جراء الحرب في غزة، كما تم إصدار مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأضاف البيان أن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها به، لكن لم يتم نشر قائمة كاملة بأسمائهم.