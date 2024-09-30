إسرائيل ترفض التسوية مع «حزب الله»

أعلنت إسرائيل “رفض مقترح التسوية مع “حزب الله” ووقف إطلاق النار، معتبرة أن “الطريقة الوحيدة للاتفاق هي إبعاد “حزب الله” إلى شمال الليطاني”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، “بأن وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، رفض مقترح التسوية مع لبنان”، وأكد “أن بلاده لن توافق على وقف إطلاق النار”، معتبرا أن “الطريقة الوحيدة للاتفاق هي إبعاد “حزب الله” إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه”.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن كاتس قوله: “نرفض مقترح التسوية مع حزب الله ولن نوافق على وقف إطلاق النار، تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بالكامل هو السبيل لوقف إطلاق النار”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد على “ضرورة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات”، مؤكدا “تمسك بلاده بالحل الدبلوماسي”.

هذا وشنت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم غارات على مراكز للدفاع المدني في بلدة سحمر بالبقاع الغربي، ما أدى إلى مقتل 5 من عناصرها، وأغار الطيران الحربي للعدو عند الثانية من بعد منتصف الليل ثلاث مرات على مبنى في ساحة بنعفول في قضاء صيدا، ما أدى إلى سقوط قتلى، كما قتل 5 أشخاص في غارة الليلة الماضية على منزل في بلدة حاروف في الجنوب ودمرته بالكامل، وأدت إلى مقتل صاحب المنزل ونجله وثلاثة آخرين.