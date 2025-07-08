إسرائيل تستعد لأضخم ضربة داخل إيران.. ماذا كشف وزير الدفاع؟

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تفاصيل جديدة عن الضربة التي نفذتها إسرائيل داخل العمق الإيراني في 13 يونيو الماضي، وُصفت بأنها الأضخم منذ عقود، ضمن عملية عسكرية حملت اسم “عام كلافي”.

وأوضح كاتس، خلال إحاطة إعلامية عُقدت اليوم الإثنين، أن العملية جاءت نتيجة لتحضيرات استراتيجية امتدت لأشهر، بدأت باجتماع أمني في نوفمبر 2023، وتم خلاله طرح فكرة هجوم محدود ضد منشأة فوردو النووية تحت مسمى “عملية الأزرق والأبيض”، قبل أن تتطور الخطة إلى هجوم أشمل مع تعزيز قدرات سلاح الجو على تنفيذ عمليات عميقة دون الاعتماد المباشر على دعم أمريكي.

وبحسب كاتس، فقد جرى بالتوازي إعداد خطط مساعدة من قبل الاستخبارات العسكرية، شملت عمليات لاستهداف العلماء النوويين الإيرانيين، وتعطيل نظام القيادة والسيطرة الإيراني، إضافة إلى عمليات اغتيال طالت قيادات بارزة في الحرس الثوري، أبرزها ما عُرف بـ”عملية الزفاف الأحمر” التي أودت بحياة قائد سلاح الجو أمير علي حاجي زادة.

وفي يناير، تم تحديد الهدف السياسي للعملية وهو تعطيل البرنامج النووي الإيراني مؤقتًا وفرض معادلة ردع جديدة. وعلى إثر ذلك، بدأت الاستعدادات لعملية موسعة أُطلق عليها لاحقًا اسم “خطة التورنادو”، واستهدفت منشآت حساسة في العاصمة الإيرانية طهران.

وصُودق على الخطة النهائية في 29 مايو، مع تفعيل توجيهات طوارئ استعدادًا للهجوم، من بينها “P+7” و”P+3″، ما يعني الجاهزية لتنفيذ الضربة خلال سبعة ثم ثلاثة أيام، على التوالي.

وفي الساعات الأولى من 12 يونيو، نُفذت الضربة الافتتاحية، التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها أحبطت هجومًا إيرانيًا وشيكًا، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة الإيرانيين. وأشارت المصادر إلى أن الأهداف كانت قابلة للتغيير لحظيًا بحسب المعلومات الاستخباراتية الواردة.

وأكد كاتس أن العملية هدفت إلى إظهار قدرة إسرائيل على الوصول إلى أي نقطة داخل إيران، وأن الأثر التراكمي للضربات أضعف من القدرات الدفاعية والتنموية لطهران