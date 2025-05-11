إسرائيل تستعيد رفات جندي قتل خلال اجتياح لبنان 1982 ودفن في سوريا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن استعادة رفات المقدم تسفي فيلدمان، الذي قتل في معركة السلطان يعقوب في يونيو 1982، خلال حرب لبنان الأولى.

وأشار البيان إلى أن عملية استعادة الرفات تمت بفضل جهود خاصة نفذها كل من الموساد والجيش الإسرائيلي، حيث تم إرجاع جثمان المقدم فيلدمان إلى إسرائيل بعد 43 عامًا من وفاته في المعركة الشهيرة.

وأضاف البيان: “لم تتوقف الجهود طوال العقود الماضية للعثور على الرفات إلى جانب باقي المفقودين من تلك المعركة”. وأشار إلى أن إسرائيل كانت قد أعادت في وقت سابق رفات اللواء الراحل زكريا باومل، وأكدت أنها لن تتوقف عن مساعيها لاستعادة رفات اللواء يهودا كاتس، الذي لا يزال مفقودًا منذ تلك المعركة.

وقد سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية الضوء على العملية الخاصة التي أسفرت عن العثور على جثة تسفي فيلدمان، وهو ما يضاف إلى جهود إسرائيل المستمرة لإعادة رفات الجنود الذين قتلوا في الحروب الماضية.