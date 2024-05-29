إسرائيل تستقدم عمّال أجانب لسد النقص في بالعمالة الفلسطينية

وصل آلاف العمال الأجانب إلى إسرائيل، لسد النقص في العمالة الفلسطينية والتي كانت تشكل نسبة كبيرة في تل أبيب قبل الحرب على غزة.

وذكرت وزارة الداخلية، “أن 2000 عامل بناء أجنبي وصلوا إلى البلاد الأسبوع الماضي، وأن حوالي 1200 آخرين سيصلون في الأيام المقبلة، معظمهم من الهند وسريلانكا، في حين تدرس إسرائيل استقدام عمال من تايلاند والإكوادور وعدة دول إفريقية”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “مكان”: “10 آلاف فلسطيني يعملون في المناطق الصناعية في الضفة الغربية وداخل المستوطنات، علما بأن عددهم بلغ قبل الـ7 من أكتوبر 40 ألفا”.

وأكدت أوساط في قطاع البناء لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية، “أن عدد العمال الأجانب في هذا المجال يقترب من 37 ألفا، ولكنه لا يكفي لسد النقص الذي أحدثه غياب العمال الفلسطينيين بسبب الحرب”.

يذكر أنه قبل الحرب على غزة، كان لدى 150 ألف فلسطيني من الضفة الغربية و18.5 ألف آخرين من قطاع غزة تصاريح لدخول إسرائيل للعمل، وكانت الحكومة الإسرائيلية، سجلب في فبراير الفائت، 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا وأوزبكستان لاستئناف أعمال البناء، بدلا من نحو 72 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في مواقع البناء في إسرائيل.