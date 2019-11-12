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إسرائيل تستهدف القيادات الفليسطينية داخل سوريا!

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 نوفمبر 2019 - 15:23
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سفر الهجوم عن مقتل شخصين بينهما مهاب العجوري نجل القيادي الفلسطيني. [إنترنت]

أطلقت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء 3 صواريخ باتجاه العاصمة السورية دمشق من أجواء الجليل.

وتعاملت الدفاعات الجوية السورية على الفور مع العدوان الإسرائيلي، ودمرت أحد الصواريخ المعادية في سماء داريا قبل وصوله إلى هدفه.

وأما الصاروخين الآخرين فقد وصلا إلى الهدف وأصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي مزة فيلات غربية، بالقرب من السفارة اللبنانية في دمشق.

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هذا وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين بينهما مهاب العجوري نجل القيادي الفلسطيني، وإصابة 10 أشخاص بينهم حفيدته بتول.

كما تزامن هذا العدوان مع اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في سرايا القدس الذراع العسكري للحركة، بهاء أبو العطا في غزة فجر اليوم الثلاثاء.

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