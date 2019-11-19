إسرائيل تستهدف مطار دمشق الدولي وسوريا ترد بأربعة صواريخ

سُمع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، دون أن تحدد أسبابها، تزامناً مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه لأربعة صواريخ أطلقت من سوريا.

حيث قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إنه تم سماع دوي انفجارات ضخمة اليوم الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، بأنه جرى اعتراض 4 صواريخ من أراضي سوريا بواسطة القبة الحديدة، وتم إسقاطها خارج إسرائيل، صباح اليوم، وسط دوي صافرات إنذار في منطقة هضبة الجولان.

من جهته عزا المرصد السوري لحقوق الإنسان هذه الانفجارات بالقرب من مطار دمشق إلى استهداف إسرائيلي بنحو 5 صواريخ لمواقع واقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، وسط تصدي الدفاعات الجوية السورية لها، حيث تمكنت من إسقاط بعضها.