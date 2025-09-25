إسرائيل تستهدف مواقع في صنعاء وتعلن تدمير «مخازن وطائرات مسيرة»

نفذ الجيش الإسرائيلي، الخميس، غارات جوية على عدة مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات استهدفت “أهدافاً إرهابية” تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، شملت مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان ومجمعات تابعة لجهاز الأمن والمخابرات ومعسكرات عسكرية، إضافة إلى مخازن طائرات مسيرة وأسلحة.

وقال كاتس إن العملية جاءت رداً على الهجمات التي تقودها جماعة الحوثي ضد إسرائيل، والتي تضمنت إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض-أرض تجاه الأراضي الإسرائيلية، مشدداً على أن الجيش “سيعمل بقوة ضد الهجمات المتكررة وسينفذ عمليات هجومية إضافية قريباً”.

وأضاف: “من يضُرّنا سيُضرب سبع مرات”، في إشارة إلى تصعيد ردود الفعل.

وذكر الإعلام العبري أن الغارات قُدمت على نحو 13 هدفاً داخل صنعاء، وأسفرت، وفق تقديرات إسرائيلية، عن مقتل “عشرات” من عناصر الجماعة وتدمير مخازن أسلحة وطائرات مسيرة ومعدات قتالية.

ونقل بيان للجيش الإسرائيلي أنه شنّ هجمات باستخدام طائرات حربية وقطع جوية استهدفت أيضاً مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات رُصدت فيها وسائل قتالية تابعة للحوثيين.

من جهتها، أفادت تقارير ميدانية بوقوع سلسلة انفجارات في أحياء بالعاصمة اليمنية، فيما لم تُصدر حتى الآن بيانات رسمية مستقلة من الجانب اليمني تفصيلية حول الخسائر أو حجم الأضرار، ولا يزال الوضع متطوراً.

وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن أي هجوم ينفذه الحوثيون على المدن الإسرائيلية سيواجه برد قاسٍ ومؤلم. جاء ذلك بعد سقوط طائرة مسيرة في مدينة إيلات، حيث أجرى نتنياهو اتصالاً برئيس بلدية المدينة إيلي لانكري لتعزيز الموقف وطمأنة السكان.

وأوضح مكتب نتنياهو أن رئيس الحكومة ناقش مع القيادة العليا للجيش الإسرائيلي سبل تحسين الرد على التهديدات الجوية للمدينة، مؤكداً أن الرد سيكون صارماً كما ثبت في العمليات السابقة ضد الحوثيين.