إسرائيل تسجل حالات انتحار جديدة

سجلت إسرائيل حالتي انتحار جديدتين خلال الأيام القليلة الماضية، ترتبطان بشكل مباشر بالأحداث الدامية التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، والتي شكّلت صدمة مجتمعية واسعة ما زالت تداعياتها النفسية تتفاقم بعد مرور عامين.

وأفادت صحيفة “معاريف” العبرية أن يلينا جيلر، والدة الشاب سلافا جيلر الذي قُتل في مهرجان نوفا الموسيقي خلال هجوم “طوفان الأقصى”، أقدمت على الانتحار يوم 9 أكتوبر 2025، بعد صراع نفسي طويل لم تستطع تجاوزه.

ووفق الصحيفة، فإن يلينا كانت تعاني من اضطرابات نفسية مزمنة تفاقمت مع قرب الذكرى السنوية الثانية للهجوم، الذي راح ضحيته المئات، مشيرة إلى أن فقدان ابنها كان بمثابة “الضربة القاضية” التي لم تتمكن من تخطيها.

وقبل يومين فقط من حادثة جيلر، أقدم روي شاليف، أحد الناجين من مهرجان نوفا، على الانتحار يوم الجمعة الماضي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شاليف نشر رسالة وداع مؤثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يُعثر على جثته داخل سيارة محترقة عند مخرج طريق سريع قرب مدينة نتانيا.

وكشفت الشرطة الإسرائيلية، التي فتحت تحقيقًا في الحادث، أن كاميرات المراقبة أظهرت شاليف وهو يملأ خزان الوقود بنفسه قبل وقت قصير من وفاته، ما يرجّح فرضية الانتحار المتعمد.

تشير هذه الحوادث إلى تفاقم الآثار النفسية الطويلة الأمد لأحداث 7 أكتوبر، حيث لا تزال إسرائيل تتعامل مع تداعيات “الصدمة المجتمعية” الناتجة عن الهجوم الذي وصف بأنه الأكثر دموية في تاريخها الحديث.

يُذكر أن مهرجان نوفا الموسيقي كان أحد أكثر المواقع استهدافًا خلال العملية، حيث قتل وأصيب فيه العشرات من المدنيين، ما ترك ندوبًا عميقة لدى الناجين وعائلات الضحايا.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 قد بلغ 67,806 شهيدًا، بالإضافة إلى 170,066 مصابًا، ما يعكس الكلفة البشرية الهائلة للصراع المستمر.