إسرائيل تسمح هجرة 2000 يهودي «إثيوبي»

الحكومة الصهيونية سمحت أمس الاثنين بهجرة2000 شخص من الإثيوبيين اليهود المعروفين بالفلاش مورا في إطار إجراءات لم شمل الأسر.

ورحّبت وزيرة الاستيعاب والهجرة الصهيونية بنينا تامانو شطا وهي أصلا مهاجرة من إثيوبيا، بـ”تصويت الحكومة بالإجماع على أن يستقدم إلى إسرائيل ألفا شخص للقاء أقربائهم”.

يذكر أنه لا يستفيد أفراد الفلاش مورا الذين يؤكدون أنهم متحدرون من يهود إثيوبيين، من قانون العودة الذي يتيح لكل يهودي الهجرة إلى الكيان الصهيوني والحصول على جنسيتها بشكل تلقائي.

وأعدت الحكومة الصهيونية عام 2015 لائحة مرشحين تضمّ تسعة آلاف إثيوبي مسموح لهم بالهجرة إلى الكيان الصهيوني خلال 5 سنوات تحت عنوان لم شمل العائلات.