إسرائيل تشنّ مئات الغارات على سوريا.. اعتقال المفتي «بدر الدين حسون»

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام سورية “أن 6 غارات إسرائيلية طالت مواقع للجيش السوري في اللاذقية على الساحل السوري، بينها محيط الميناء الأبيض واللواء 110 البحري بمنطقة رأس شمرا في المحافظة، واستهدفت الغارات قواعد عسكرية بحرية وتركزت على مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية أخرى”.

ويعد هذا الهجوم “جزءا من سلسلة اعتداءات إسرائيلية تصاعدت منذ سقوط نظام “بشار الأسد” في ديسمبر 2024، وتشير تقارير إلى أن إسرائيل نفذت أكثر من 300 غارة على سوريا منذ بداية 2025″.

توقيف مفتي سوريا السابق أحمد “بدر الدين حسون”

أفادت صحيفة “الوطن” السورية، “بتوقيف مفتي سوريا السابق “أحمد بدر الدين حسون” بعد صدور مذكرة توقيف من النائب العام في وزارة العدل السورية”.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، “صورة للمفتي السابق، وقالت إنه تم “اعتقال “حسون” في مطار دمشق الدولي قُبيل سفره إلى خارج البلاد”.

وزير الخارجية السوري يؤكد للسفير الصيني استعداد دمشق لتعزيز التعاون

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال استقباله وفدا صينيا برئاسة سفير بكين في دمشق شي هونغ وي، “استعداد سوريا لتعزيز التعاون بين البلدين”.

وشدد وزير الخارجية السوري والسفير الصيني خلال اللقاء، على “أهمية توطيد العلاقات بين سوريا والصين بما يخدم البلدين ويحقق الازدهار والتقدم والسلام في الدولتين”.

وأعرب الشيباني، “عن ترحيبه بموقف الصين بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، وأبدى استعداده لتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم قضايا الشعب السوري”.

بدوره، أكد السفير الصيني على “احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، ودعم سوريا في المرحلة الانتقالية لتخطيها بنجاح”.

وزيرة داخلية ألمانيا تلغي زيارتها إلى سوريا

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، “بأن وزيرة الداخلية “نانسي فيزر” قررت إلغاء زيارتها إلى سوريا مع نظيرها النمساوي “غيرهارد كارنر”، بعد تحذيرات من تهديد إرهابي”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “كان من المقرر أن تقوم الوزيرة الألمانية والوفد المرافق لها بمغادرة الأردن صباح اليوم الخميس متوجهين إلى دمشق”.

وأوضح متحدث باسم الوزارة: “بناء على تحذيرات محددة من أجهزة الأمن الألمانية بوجود تهديد إرهابي، قررت الوزيرة الاتحادية للداخلية فيزر إلغاء زيارتها المخطط لها إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم قبل الإقلاع من عمّان”، وأضاف أن “التهديد قد يكون موجها ضد الوفدين الألماني والنمساوي”.