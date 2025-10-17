إسرائيل تشن غارات عنيفة على مواقع جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وبنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي جنوب لبنان، بالإضافة إلى مواقع مرتبطة بجمعية “أخضر بلا حدود”، التي اتهمها الجيش باستخدامها كغطاء مدني لإعادة بناء بنى تحتية للحزب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي، إن الغارات استهدفت مقلعًا يُستخدم من قبل حزب الله لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن هذه البنى التحتية ساعدت الحزب على تجديد مواقعه تحت غطاء مدني.

وأضاف أدرعي أن الجمعية تُستخدم لإخفاء نشاطات إرهابية تهدف إلى إعادة بناء البنى التحتية في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن هذه الجمعية معروفة منذ عام 2018 بأنها مرتبطة بحزب الله في المناطق الحدودية.

كما شدد الجيش الإسرائيلي على أن استمرار وجود هذه المنشآت يُعد انتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل لإزالة أي تهديد لأمن الدولة.

واستهدفت الغارات مناطق عدة منها مرتفعات علي الطاهر قرب بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان، وبلدات في منطقة البقاع مثل شمسطار غرب بعلبك.

لبنان يتهم إسرائيل بسياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي

ردًا على التصعيد الإسرائيلي، اتهم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إسرائيل بتنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي في لبنان، مضيفًا أن هذه الغارات تشكل خرقًا جسيماً للقرار الدولي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024.

وأوضح عون في تصريحاته أن إسرائيل تستغل ذرائع أمنية زائفة لممارسة استخدام غير مشروع للقوة، داعيًا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف عاجل وفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد الاستقرار الوطني اللبناني.

وأسفرت الغارات التي استهدفت بلدات عدة بينها شمسطار وعدلون وأنصار وبنعفول، إضافة إلى مناطق في البقاع، عن مقتل شاب وإصابة ستة آخرين على الأقل، وفقًا لمصادر صحافية ووزارة الصحة اللبنانية.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تأثيرات التصعيد العسكري على المدنيين والبنى التحتية في الجنوب اللبناني. وتشير تقارير إلى تضرر المنازل والطرق في مناطق عدة، مما يزيد من المخاوف بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، حيث سجلت أكثر من 4500 خرق منذ سريانه، أدت إلى مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد حزب الله التزامه الكامل بالاتفاق.