إسرائيل تشن غارات على ثلاثة موانئ يمنية وتتوعد باغتيال زعيم «أنصار الله»

شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت ثلاثة موانئ يمنية على ساحل البحر الأحمر، وهي موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف في محافظة الحديدة غرب اليمن، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام حوثية وإسرائيلية.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن الغارات تركزت على الموانئ الثلاثة التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن أكثر من 10 هجمات نفذت على موانئ الحديدة والصليف.

وجاءت هذه الغارات عقب انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، حيث نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب كانت تنتظر انتهاء الزيارة لاستئناف هجماتها على اليمن. وأشار مصدر إسرائيلي إلى أن الهدف من الضربات هو تدمير الموانئ وفرض حصار بحري على الحوثيين.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرًا مسبقًا عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، طالب فيه بإخلاء الموانئ الثلاثة، مؤكداً أنها تستخدم لأغراض عسكرية من قبل الحوثيين.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مسؤولية الجيش عن الهجمات، مهددًا باغتيال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، مؤكدًا أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجمات صاروخية من اليمن.

وقال كاتس في تغريدة على “إكس”: “إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقون ضربات موجعة، وسنطارد ونغتال عبد الملك الحوثي كما فعلنا مع قادة آخرين”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من خطورة استمرار النزاعات التي تهدد استقرار البحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.

תקיפות נוספות כוונה לנמלים א-סליף וראס עיסא בתימן. pic.twitter.com/kTZIQNvm5f — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) May 16, 2025