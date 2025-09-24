إسرائيل تشن 13 هجوماً على «أسطول الصمود العالمي» لكسر الحصار عن غزة

شنت الطائرات المسيرة الإسرائيلية، فجر الأربعاء، 13 هجومًا على 10 سفن تابعة لـ”أسطول الصمود العالمي” في محاولة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفادت اللجنة المشرفة على الأسطول بأن الانفجارات وتداخل الاتصالات على متن السفن تسببت في أضرار مادية، معتبرة أي اعتداء على القافلة الإنسانية “جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي”.

وجاء الهجوم بينما كان الأسطول يبعد 715 ميلاً بحريًا عن سواحل غزة، ومن المتوقع انضمام الأسطول اليوناني إليه قريبًا. وأعربت إسبانيا و16 دولة أخرى عن قلقها البالغ على سلامة أعضاء الأسطول، داعية إلى الامتناع عن أي أعمال عنيفة أو غير قانونية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أي محاولة للاقتراب من سواحل غزة ستُعتبر غير قانونية، داعية منظمي الأسطول إلى توجيه سفنهم نحو ميناء عسقلان لتفريغ المساعدات قبل إدخالها إلى القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية مأساوية في غزة، حيث أعلنت منظمة الأمن الغذائي العالمية في أغسطس الماضي أن المدينة تعاني من مستويات حادة من المجاعة، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من سوء التغذية الذي بلغ “مستويات تنذر بالخطر”، وقد أدى إغلاق إسرائيل لمعابر غزة منذ مارس الماضي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وسط تجدد القصف بعد توقف مؤقت إثر اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.