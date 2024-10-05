إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق في وسط غزة

طلب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، من سكان في البريج والنصيرات بشمال المحافظة الوسطى لقطاع غزة، إخلاء مناطقهم فورا والتوجه إلى “المنطقة الإنسانية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وزعت نسخ منه في المناطق المعنية من الجو، إن “حماس” ومنظمات أخرى “تواصل.. أنشطتها الإرهابية داخل منطقتكم وبناء على ذلك سيعمل جيش الدفاع بقوة شديدة ضد هذه العناصر”.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طلب الإخلاء “هدفه منع عودة سكان شمال القطاع ومنع أي هجمات يتم التخطيط لها في ذكرى السابع من أكتوبر”.

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وكانت أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، في بيان مساء الجمعة مقتل القيادي بالحركة زاهي ياسر عوفي في غارة إسرائيلية على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى جانب 7 مقاتلين آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عوفي، المسؤول عن حماس في طولكرم، في هجوم يوم الخميس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال في منشور على حسابه في منصة “إكس” إن “جيش الدفاع والشاباك قضيا على قائد الشبكة الإرهابية التابعة لحماس في طولكرم والذي خطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل إسرائيل على المدى الزمني الوشيك”.

وفي اليوم الـ365 من الحرب على غزة، أفادت وزارة الصحة بالقطاع أن إسرائيل ارتكبت 3 مجازر أسفرت عن 23 قتيلا و66 مصابا خلال 24 ساعة.

وبذلك ارتفع عدد الضحايا إلى 41 ألفا و825 قتيلا، و96 ألفا و910 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.