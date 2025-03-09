إسرائيل تصدر تصاريح عمل لـ«الدروز السوريين» للعمل في الجولان المحتل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “إصدار تصاريح عمل للدروز السوريين، للعمل في هضبة الجولان السورية المحتلة”.

وقال كاتس: إن “الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية”، معربًا عن “قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا”.

وأكد أن “إسرائيل ستحمي الدروز في سوريا من أي تهديد، وستواصل تعزيزهم وكذلك الدفاع عنهم ضد كل أشكال الإرهاب”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، شن هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.