إسرائيل تصوّت اليوم للردّ للهجوم الإيراني والأمم المتحدة تعلن حصيلة حرب لبنان

قال مسؤول إسرائيلي لشبكة “سي ان ان”، “إن مجلس الوزراء سيجتمع هذا المساء للتصويت على الرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل الأسبوع الماضي”.

يذكر أنه “الأسبوع الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق إيران صواريخ بلغت القدس، وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن أكثر من 250 صاروخا ضربت إسرائيل خلال نصف ساعة”.

وأمس الأربعاء، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن هجوم إيران الصاروخي الأخير على إسرائيل كان “أكثر عدوانية وقوة لكنه غير دقيق”، مشددا على أن الرد الإسرائيلي سيكون “قاتلا ودقيقا ومفاجئا”.

في السياق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن “إيران والسعودية يمكنهما المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة”.

وكتب عراقجي في منشور على منصة “X”: “إيران والسعودية يمكنهما معا المساعدة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الامر يتطلب مستوى معززا من الإرادة السياسية”.

الجغرافيا ستبقينا دائمًا جيرانًا

وإيماننا سيجعلنا دائمًا إخوة…



معًا، يمكن لإيران والسعودية المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. فهو يتطلب مستوى معززا من الإرادة السياسية. و یسعدنی باتخاذ الخطوات الأولى في رحلة طويلة مع نظيري السعودي. pic.twitter.com/xYECm23zQJ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 9, 2024

هذا وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن “ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها، ما يؤكد اتساع حرب إسرائيل ضد “حزب الله” وتفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان”.

وقال المكتب إن “الأزمة الإنسانية في لبنان تتدهور بمعدل ينذر بالخطر”، مشيرة إلى أن “الغارات الجوية الإسرائيلية لم تتكثف فحسب، بل توسعت أيضا إلى مناطق لم تكن متأثرة سابقا واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية”.

وذكر أن “أوامر الإخلاء الصادرة لأكثر من 100 قرية وحي حضري في جنوب لبنان لا تزال تجبر الناس على الفرار، وأصبح ربع الأراضي اللبنانية يخضع الآن لأوامر التهجير العسكرية الإسرائيلية”.

وأضاف: “يتعرض القطاع الصحي في لبنان لضغوط هائلة من الهجمات المتواصلة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، كما يواجه قطاع التعليم في لبنان تحديات هائلة، حيث يتم حاليا إعادة توظيف غالبية المدارس العامة كملاجئ جماعية”.

وأعلن المكتب: مقتل 2083 شخصا وجرح 9869، 608,509 شخص نازح داخليا، 180,700 شخص يبحثون عن ملجأ، نزح 350 ألف طفل بسبب الصراع الدائر”.