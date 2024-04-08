إسرائيل تضغط على الأردن بالماء و الشارع يرفض الابتزاز

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل اشترطت على الأردن إعادة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بين البلدين، والحد من التصريحات العدائية والتحريضية ضد إسرائيل فيما يتعلق بالحرب في غزة، حتى يتم تجديد اتفاق تزويد الاردن بالمياه.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يشهد فيه الأردن مظاهرات واحتجاجات تطلب إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل.

وبالرغم من حاجة الأردن الماسة للمياه، تواجه المملكة واقع الاحتجاجات في الشوارع، وأثارت الشروط الإسرائيلية لتجديد عقد المياه احتجاجات طوال نهاية الأسبوع في شوارع عمان، حيث رفض المتظاهرون أي شكل من أشكال التطبيع بين عمان وتل أبيب.

ويقول أحد المتظاهرين “هي صفقة سوف تهدر السيادة وتهدر الاستقلال، وسوف تجعل من جميع المواطنين في الأردن تحت رحمة الابتزاز الإسرائيلي، خصوصا هذه الحكومة اليمينية المتطرفة”

ويحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب من مياه الري من إسرائيل سنويا، وهي كمية أساسية لتلبية الاحتياجات الزراعية والمدنية للأردنيين.