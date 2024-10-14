إسرائيل تعترف.. الهجوم على لواء «غولاني» مؤلم

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن أسماء وأعداد القتلى في صفوفه الذين قضوا أمس الأحد في هجوم بمسيرة أطلقها “حزب الله” على مقر لواء “غولاني” بمنطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا شمال إسرائيل فيما وصف وزير الدفاع ورئيس الأركان نتائج الهجوم بالصعبة.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود، وإصابة 8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم المسيرة، وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أن مقاتلا احتياطيا من الكتيبة 8101 في لواء ألكسندروني (3) أصيب أمس الأحد بجروح خطيرة في معركة في جنوب لبنان، وأن مقاتلا آخر من الكتيبة 46 في اللواء 401 أصيب بجروح خطيرة الأحد أيضا في معركة جنوب قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتس هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت تفقدا قاعدة التدريب التابعة للواء “جولاني” التي تعرضت يوم أمس الأحد لهجوم بطائرة مسيرة أطلقها “حزب الله” من لبنان، واستمعوا من القادة الذين كانوا متواجدين في المكان إلى التفاصيل الأولية حول الحادث الصعب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن هاليفي زار القاعدة مساء أمس الأحد وأجرى تحقيقا أوليا مع القادة، كما أجرى حديثا مع القادة والطواقم الطبية في القاعدة.

وشدد هاليفي في تصريح على “أننا في حالة حرب، والهجوم بطائرة مسيرة على موقع تدريب في العمق أمر ليس بالسهل، هو أمر صعب ونتائجه مؤلمة”.

وتوجه إلى العناصر قائلا: “لقد قمتم بعمل جيد في معالجة وإخلاء المصابين. احتضنوا العائلات الثكلى، ورافقوا الجرحى، وعززوا القادة والجنود”، مؤكدا “أننا نواصل القتال والتدريب لما هو قادم. لقد حقق لواء غولاني إنجازات كبيرة في الحرب وتعامل بإصرار مع المواقف الصعبة.. واصلوا السير على هذا الإرث”.

وأشار غالانت إلى أن “هذا حدث صعب ونتائجه مؤلمة. يجب علينا التحقيق فيه ودراسة التفاصيل واستيعاب الدروس بطريقة سريعة ومهنية”، مبينا أنه “في مواجهة تهديد الطائرات بدون طيار، فإننا نركز جهدا وطنيا ونشارك في تطوير الحلول التي من شأنها أن تساعد في التعامل مع التهديد”.

وأضاف: “لقد أثبت لواء جولاني أكثر من مرة، حتى في الحرب الحالية، أن قادته ومقاتليه يعرفون كيف ينهضون من أصعب الأحداث ويواصلون القتال، وأنا متأكد من أننا سنرى ذلك هذه المرة أيضا”.

بدوره، أعلن “حزب الله” أنه “شن عملية نوعية ومركبة، حيث أطلق عشرات الصواريخ باتجاه أهداف في نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، تزامنا مع إطلاق أسراب من مسيرات، بعضها يستخدم للمرة الأولى، حيث تمكنت المسيرات من اختراق رادارات الدفاع الجوي ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة غولاني في بنيامينا، وانفجرت في غرف الضباط والجنود الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان”.