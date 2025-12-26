إسرائيل تعترف رسمياً بـ«أرض الصومال» كدولة مستقلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة اعتراف إسرائيل الرسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة.

ووقع نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانًا مشتركًا متبادلًا، مؤكّدين على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل تخطط لتوسيع علاقاتها فورًا مع أرض الصومال من خلال شراكات واسعة في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد.

وهنأ نتنياهو رئيس أرض الصومال وقيادته، مشيدًا بالتزامهم بتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، ودعا الرئيس عبد الله لزيارة رسمية إلى إسرائيل قريبًا.

من جانبه، عبّر الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله عن تقديره لجهود نتنياهو في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام الإقليمي، مؤكّدًا حرص أرض الصومال على التعاون مع إسرائيل في مختلف المجالات.

وأعرب نتنياهو عن شكره لوزير الخارجية ساعر ورئيس الموساد دافيد بارنيع على جهودهم في إنجاز هذا التطور التاريخي، متمنيًا لشعب أرض الصومال النجاح والازدهار والحرية.