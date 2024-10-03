إسرائيل تعلن اغتيال قيادي كبير في «حزب الله»

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن اغتيال قائد منطقة مزارع شبعا في “حزب الله”، خضر الشهابية.

وقال أدرعي: “قضت طائرات حربية على المدعو “خضر الشهابية” الذي قاد منطقة جبل روس (هار دوف) في “حزب الله” والمسؤول عن عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة مجدل شمس في شهر يوليو الماضي”.

وأضاف: “لقد أشرف “خضر” على مئات من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية وأخرى مضادة للدروع نحو مواقع الجيش في منطقة جبل روس وجبل الشيخ وهضبة الجولان”.

في السياق، أعلن “حزب الله” اللبناني، منذ صباح اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات وصل عددها حتى الآن إلى 24 عملية.

وقال “حزب الله”: “بلغ مجموع عدد العبوات الناسفة التي فجرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالقوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون، اليوم الخميس، منذ ساعات الفجر الأولى حتى الساعة 12:00 ظهرًا (4 عبوات)، وقد أوقعت خسائر كبيرة وفادحة بقوات العدو”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء الماضي، بدء عملية برية “محدودة”، بعد سلسلة ضربات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق واسعة في لبنان.