إسرائيل تعلن اغتيال نبيل قاووق أحد كبار قادة «حزب الله»

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل القيادي الكبير في جماعة «حزب الله» اللبنانية ورئيس وحدة الأمن الوقائي بالحزب نبيل قاووق، وسط تبادل مستمر للقصف بين الجانبين، بعد مرور يومين على مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية.

وقال المتحدث في بيان اليوم الأحد، إن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت مساء أمس وقضت على المخرب المدعو نبيل قاووق مسؤول وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء المجلس المركزي التابع لحزب الله”.

وأضاف البيان أن “قاووق كان يُعتبر مقربا من أبرز قيادات منظمة حزب الله الإرهابية وتورط بشكل مباشر في الترويج على مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها حتى في الأيام الأخيرة”.

وتابع: “انضم المدعو قاووق إلى حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي كما وكان عبارة عن مركز خبرات رئيسي في مجال عمله. كما وعمل سابقًا نائب مسؤول منطقة الجنوب بالنيابة عن المجلس التنفيذي، ومسؤول منطقة الجنوب ونائب رئيس المجلس التنفيذي”.

وأوضح البيان أن “قاووق كان يظهر في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة ليمثل حزب الله أمام المجتمع الشيعي، وكان يدلي بتصريحات تتناول المجالات السياسية، والعسكرية والاستراتيجية”.

وأمس السبت، نعى “حزب الله” اللبناني أمينه العام حسن نصر الله، الذي أعلنت إسرائيل عن اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب في الضاحية الجنوبية من بيروت يوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 33 قُتلوا في ضربات إسرائيلية على لبنان، السبت، ما رفع عدد قتلى الأعمال القتالية التي بدأت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أكثر من 1670 من بينهم 104 أطفال.