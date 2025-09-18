إسرائيل تعلن القضاء على مورد أسلحة من لبنان إلى خلايا داخل سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، عن استهدافه وتصفيته لمواطن لبناني في منطقة بعلبك بلبنان، يُدعى حسين سيفو شريف، بوصفه تاجرًا ومورد أسلحة كبيرًا من لبنان، قدم الدعم لخلايا إرهابية داخل سوريا كانت تخطط لمهاجمة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي إن “المستهدف كان يدير توجيه هذه الخلايا داخل سوريا، والتي بدورها خططت لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل”. وأوضح البيان أن هذه الأنشطة تشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على أمن الدولة.

تأتي هذه العملية وسط توترات متصاعدة في المنطقة، حيث تستخدم إسرائيل طائرات بدون طيار لمراقبة مناطق حيوية في لبنان وسوريا.