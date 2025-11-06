إسرائيل تعلن المنطقة المتاخمة للحدود مع مصر منطقة عسكرية و«بن غفير» يعلّق!

أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش بإعلان المنطقة المتاخمة للحدود الإسرائيلية مع مصر منطقة عسكرية مُقيّدة وتعديل قواعد الاشتباك، مع تحذير واضح بأن كل من يدخل هذه المنطقة المحظورة سيتعرض للهجوم.

وأبلغ كاتس كبار مسؤولي الأمن بأنه اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، على اعتبار تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المُسيّرة تهديدًا إرهابيًا، وعلى تعزيز الإجراءات التكنولوجية لوقف عمليات التهريب بالتعاون مع سلاح الجو ووحدة نزع السلاح والتسريح وإعادة التوطين في وزارة الدفاع.

وذكر كاتس أن تعزيز الردع ضروري كما حدث على الجبهة اللبنانية فيما يتعلق بالطائرات المُسيّرة، مضيفًا أن المتورطين في التهريب سيدفعون ثمناً باهظاً إن استمروا، في وقت حذّرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية من تصاعد التهديدات وارتفاع وتيرة الضربات الجوية لمواجهة محاولات إعادة التسلح.

وأشاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالقرار ووصفه برؤية أمنية حازمة وقال: “أهنئ وزير الجيش يسرائيل كاتس، على القرار المهم بإعلان الحدود مع مصر منطقة عسكريةً مغلقة — انطلاقا من قناعة بأن عمليات التهريب التي تجري هناك تستخدم لأغراض إرهابية”.

وأضاف: “الوزير كاتس يجسد رؤية أمنية حازمة، خروجا عن المفاهيم التقليدية ونظرة واقعية وصحية إلى الواقع، أحسنت”.