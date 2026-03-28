«بقعة قتل للجيش الإسرائيلي».. «خطط كبيرة» لمعركة جنوب لبنان

أسفرت الغارات الإسرائيلية والاشتباكات المسلحة المكثفة في مناطق لبنانية متعددة خلال الساعات الأخيرة عن سقوط تسعة قتلى وأكثر من أربعين جريحًا، بينهم أطفال وامرأة حامل ومسعف.

وسجلت الساحة اللبنانية تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية فجر اليوم “أوتوستراد هادي نصرالله” في منطقة بئر العبد، ومنطقة “السانت تريز” في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتعرضت أيضًا بلدة حاروف وبلدة عدلون جنوب لبنان، وأطراف بلدة لبّايا في البقاع الغربي شرق لبنان، إلى غارات مماثلة، بالإضافة إلى بلدتي كفرصير والزهراني جنوب البلاد ومحطة محروقات في دير الزهراني.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية ووسائل الإعلام المحلية بسقوط خمسة مسعفين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان، فيما قتل أربعة آخرون إثر استهداف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية على طريق زوطر الشرقية في قضاء النبطية.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني في بلدة كفرتبنيت أدت إلى مقتل مسعف وإصابة أربعة آخرين، معتبرة ذلك “جريمة حرب إضافية في مسلسل الخروقات المستمرة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للمحاسبة.

في السياق، توعّد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أمس، بـ«خطط كبيرة» لاستمرار عمليات جيشه في جنوب لبنان، مؤكّدًا خلال تفقده الجنود المتمركزين على الحدود: «لا تزال لدينا خطط كبيرة لاستمرار المعركة، وبلداتنا الشمالية معتمدة عليكم. واصلوا العمل الهجومي والمهني بهدف إزالة التهديدات عن البلدات».

وتأتي هذه التصريحات في ظل توغل القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، حيث امتدّ التقدم نحو 10 كيلومترات على الشريط الساحلي في الناقورة، في محاولة للالتفاف من الساحل باتجاه العمق شرقًا والسيطرة على مرتفعات تطل على مدينة صور.

في الوقت ذاته، تعمّقت القوات الإسرائيلية باتجاه وادي الحجير الاستراتيجي بهدف قطع خطوط إمداد حزب الله نحو المناطق الحدودية.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق صاروخ أرض – جو باتجاه إحدى المقاتلات الإسرائيلية في سماء بيروت، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ بدء المواجهات.

كما كشف “حزب الله” تفاصيل كمين نفّذه لقوة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، وأسفر عن “سقوط عدد كبير من الخسائر” في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأوضح “حزب الله” في بيان رسمي له: “بعد رصد تحركات قوّة من جيش العدوّ الإسرائيلي عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدّم نزولًا باتجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 00:30 السبت 28 مارس 2026 إلى كمين ناري مُحكم وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخيّة والقذائف المدفعية والمحلّقات الانقضاضية”.

وأكد البيان أن “منطقة الكمين تحولت إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدوّ الذي يعمل حاليًا على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف، حيث تقوم المروحيات بإخلاء الإصابات في منطقة بيدر الفقعاني. وما تزال عمليّة التصدّي مستمرة حتى لحظة صدور هذا البيان”.

وأشار البيان إلى أن “حزب الله” نفّذ يوم الجمعة 82 عملية عسكرية ضد إسرائيل، دفاعًا عن لبنان وشعبه، مستخدمًا الصواريخ والطائرات المسيرة والمحلّقات الانقضاضية وقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي حادثتين منفصلتين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من ضباطه وجنوده بجروح متفاوتة خلال اشتباكات في جنوب لبنان، حيث أصيب ضابط بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع، فيما أصيب ضابط آخر بجروح خطيرة وستة جنود بجروح متوسطة نتيجة قصف صاروخي على قواتهم، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج وإبلاغ عائلاتهم.

وفي تصعيد آخر، أطلقت ثلاث طائرات مسيّرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث أسقطت طائرتان وما تزال الثالثة مطاردة فوق سماء عكا، فيما تحطمت مسيرة أخرى في منطقة مفتوحة قرب يوكنعام بعد مطاردة استمرت 40 دقيقة. كما أطلق حزب الله خمسة صواريخ على كريات شمونه.

وأشار حزب الله اللبناني في بيان رسمي إلى أنه استدرج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من قرية الطيبة نحو مجرى نهر الليطاني في بيدر الفقعاني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما تقوم إسرائيل بسحب مصابيها تحت غطاء ناري كثيف باستخدام المروحيات.

وتأتي هذه التطورات ضمن سياق أوسع لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل منذ فبراير الماضي غارات على أهداف في إيران، بما فيها العاصمة طهران، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري، فيما ردّت إيران بضربات مضادة على إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.

كما أثّر النزاع على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وسط دعوات روسية إلى خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية فورًا.

إيران تدين مقتل أربعة دبلوماسيين في غارة إسرائيلية على بيروت

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، بيانًا شديد اللهجة تدين فيه هجومًا نفذه الجيش الإسرائيلي على مقر إقامة عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في بيروت، وأسفر عن مقتل أربعة منهم.

وقالت الوزارة في بيانها إن هذا الهجوم يُعد جريمة شنعاء تنفذها “الكيان الصهيوني القاتل”، ويمثل استمرارًا للأعمال العدوانية وجرائم هذا الكيان ضد الشعب الإيراني.

وأكدت الخارجية أن الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحصانة الدبلوماسيين واحترام سيادة الدولة المضيفة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العمل الإرهابي يبرهن على الطبيعة الخبيثة للكيان الصهيوني واعتباره الإرهاب المنظم جزءًا من سياساته ضد إيران. كما أكدت أنها ستستخدم كافة الوسائل القانونية والدولية لملاحقة المسؤولين عن الجريمة ومحاسبتهم.

وختمت الخارجية بالتحية والتقدير لذكرى الشهداء: محمد رضا موسوي، علي رضا بي آزار، مجيد حسني كندسري، حسين أحمدلو، أحمد رسولي، وأمير مرادي، مؤكدة استمرار إيران في حماية أمنها ومصالحها الوطنية.

وكان المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني أعلن في وقت سابق مقتل أربعة دبلوماسيين إيرانيين في بيروت نتيجة الغارة الإسرائيلية التي وقعت صباح 8 مارس.