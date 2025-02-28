إسرائيل تعلن شروط أداء الصلاة بـ«المسجد الأقصى» خلال رمضان

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، “أنّ أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية “اعتيادية”.

وقال المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر إنّ “القيود الاعتيادية للسلامة العامة ستطبّق كما يحصل كلّ عام”.

يذكر أنه “وخلال شهر الصوم لدى المسلمين يتوافد مئات آلاف الفلسطينيين لأداء الصلاة في الحرم القدسي، ثالث الحرمين الشريفين، ولا سيّما صلاة الجمعة، ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل في 1967 وضمّتها إليها لاحقا، ويعتقد اليهود أنّ المسجد الأقصى بني على أنقاض هيكلهم الثاني الذي دمّره الرومان في عام 70 م، وهم يطلقون على هذا المكان اسم “جبل الهيكل” ويعتبرونه أقدس أماكنهم الدينية”.

وفي رمضان الماضي، “منعت إسرائيل الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقلّ أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة”.