إسرائيل تعلن قطاع غزة ساحة قتال «ثانوية» وتوجّه أنظارها نحو لبنان

لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023، اعتبر الجيش الإسرائيلي، “قطاع غزة بأنه “ساحة قتال ثانوية”، بالتزامن مع قصف عنيف يستهدف لبنان.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، “أن معظم الاهتمام والموارد لدى الجيش الإسرائيلي موجهة حاليا إلى لبنان”.

وأوضحت أن “الجيش الإسرائيلي حوّل غزة، الأسبوع الماضي، إلى ساحة قتال ثانوية مع بداية العملية البرية في جنوب لبنان”.

وإلى لبنان، أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن “تل أبيب لا تنوي احتلال جنوب لبنان”، مضيفا: “لا ترغب إسرائيل في التواجد في جنوب لبنان “.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل، وتدمير أهداف لـ”حزب الله” في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “قامت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بمهاجمة وتصفية قائد في وحدة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لقوة الرضوان في منطقة ميس الجبل ويدعى غريب الشجاع الذي كان مسؤولا عن مخططات عديدة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع باتجاه منطقة رمات نفتالي”.

في السياق، قتل عامل أجنبي وأصيب مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة نتيجة صاروخ مضاد للدروع أطلق على شمالي إسرائيل.

وأفادت “القناة 14” الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، “بمقتل مواطن أجنبي يبلغ من العمر 27 عاما وإصابة مواطن إسرائيلي آخر بجروح خطيرة، نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدروع على منطقة يرؤون في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل”.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، “أنه وقعت أضرار نتيجة الإصابة المباشرة للمنطقة الصناعية الإسرائيلية في مستوطنة كريات بياليك”.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل جل مناطقه بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية، وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان عن مقتل نحو 1300 شخص وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

هذا وتواصل إسرائيل منذ أكثر من عام حربها على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى إلى الآن عن مقتل ما يزيد عن 42 ألف فلسطيني وإصابة نحو 100 ألف آخرين، فضلا عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.