إسرائيل تعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة.. تحذيرات من «تسونامي إنساني»

أعلنت إسرائيل أن مدينة غزة أصبحت خارج نطاق الهدنة التكتيكية المؤقتة، واعتبرتها منطقة قتال خطيرة ابتداء من صباح الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القرار جاء بناء على تقييم أمني وتوجيهات سياسية، مؤكداً أن عملياته الهجومية والمناورة البرية ستستمر ضد “المنظمات الإرهابية”، مع استمرار دعم ما وصفه بالجهود الإنسانية في القطاع.

وحذّر المتحدث باسم وكالة “الأونروا” في غزة عدنان أبو حسنة من “تسونامي إنساني” إذا أقدمت إسرائيل على اجتياح مدينة غزة، مؤكداً أنه “لا مكان لأهالي غزة للنزوح إليه” وسط تفاقم أزمة المجاعة.

وأشار إلى أن الأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات السكان، لافتاً إلى أن مساعدات غذائية كثيرة فُسدت بعد انتظار طويل على المعابر رغم وجود كميات تكفي لثلاثة أشهر.

ويأتي ذلك فيما يستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة التي تصفها تل أبيب بأنها “آخر معاقل حركة حماس”، رغم الضغوط الدولية التي تحذر من خسائر بشرية واسعة.

وتُقدّر الأمم المتحدة أن غالبية سكان القطاع الذين يفوق عددهم المليوني نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين، بينما تشير السلطات الصحية في غزة إلى مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، جراء العمليات الإسرائيلية.