إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود في لبنان و«حزب الله» يوقع آخرين بكمين محكم

أعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، “مقتل 4 جنود وإصابة 20 في كمين بالعديسة جنوب لبنان”، فيما أعلن “حزب الله” اللبناني، اليوم الأربعاء، “أن عناصره أوقعوا قوة مشاة إسرائيلة في كمين محكم، محققين إصابات فيها”.

وقال “حزب الله” في بيان: “تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع”.

وكان “حزب الله” اللبناني، أعلن صباح اليوم الأربعاء، “أنه تصدى لقوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة عديسة الحدودية”، كما أعلن في بيان آخر “استهداف تجمع لِقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة “الشوميرا” بِصلية صاروخية محققا فيه إصابةً مباشرة”.

وأكد “حزب الله”، “أنه استهدف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة “مسكفعام” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية محققا فيها إصابةً مباشرة”.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، ويرد “حزب الله” بهجمات صاروخية تستهدف شمال إسرائيل.