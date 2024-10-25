إسرائيل تعلن مقتل 890 من جنودها منذ 7 أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتحدث الجيش الإسرائيلي “عن مقتل 10 من جنوده بنيران “حزب الله” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي كذلك “بمقتل 4 جنود احتياطيين إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال اشتباك مع عناصر من “حزب الله” في جنوب لبنان، عندما خرجت مجموعة من مقاتلي “الحزب” من نفق في منطقة وعرة وألقت قنابل يدوية على القوة، كما سمح الجيش الاسرائيلي بالنشر عن مقتل قائد سرية وإصابة جندي بجروح خطيرة جدا، في اشتباكات مع “الحزب” في جنوب لبنان”.

وفي وقت سابق، كان الجيش الإسرائيلي قال إن عدد جرحى الجيش بلغ 5.065، أكثر من 750 منهم بحالة صعبة.

من جهتها، أعلنت غرفة “حزب الله” في لبنان، أنّ خسائر اسرائيل منذ بدء عمليته البرية زادت عن 70 قتيلاً و600 جريح من الضباط والجنود، يُضاف إليها تدمير 28 دبابة “ميركافا”، و4 جرافات عسكرية، وآلية مدرّعة، وناقلة جند، خلال المواجهات عند قرى الحافة الأمامية، في حصيلة لا تشمل الخسائر في القواعد والمواقع والثكنات العسكرية في شمالي فلسطين المحتلة وعمقها.