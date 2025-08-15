إسرائيل تعلن منطقة عازلة جنوب لبنان وتحذر من تجاوزها

أعلنت إسرائيل، يوم الخميس، عن تحديد منطقة عازلة جديدة في جنوب لبنان، تبلغ مساحتها نحو 50 كيلومتراً مربعاً، تشمل الموقع السابق الذي نصب فيه “حزب الله” خيمة في يونيو 2023 قرب الخط الأزرق في مزارع شبعا.

وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات تحذيرية فوق بلدة شبعا، تتضمن خرائط توضح ما وصفته إسرائيل بـ”الخط الأحمر”، محذّرة السكان من تجاوزه أو الاقتراب منه.

وفي تعليق على الخطوة، قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، إن انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية تحتلها جنوب لبنان مرهون بوقف نشاط “حزب الله” جنوب نهر الليطاني، مشيراً إلى أن “تل أبيب تحتفظ بخيارات عسكرية في حال فشل الحلول الدبلوماسية”.

وأضاف ميلو أن الحكومة اللبنانية أظهرت “نية إيجابية جداً” لجمع سلاح حزب الله، لكن قدراتها اللوجستية تبقى محدودة.

هذه التطورات تأتي في ظل تصعيد مستمر بين إسرائيل و”حزب الله” على طول الحدود اللبنانية، وسط ضغوط دولية لاحتواء التوتر، وإعادة تفعيل القرار الدولي 1701، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وسحب القوات غير الحكومية شمال الليطاني.