إسرائيل تعيد إغلاق معبر كرم أبو سالم وتمنع مفوّض أونروا من دخول غزة

أعلنت فرق إنقاذ ومسعفون مقتل 16 شخصا من عائلتين في غارات إسرائيلية على مدينة رفح الجنوبية في قطاع غزة، بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم استهدف معبر كرم أبو سالم وتبنته حركة حماس.

وأكدت مصادر طبية الحصيلة، مشيرة إلى أن الهجومين وقعا مساء الأحد في “مخيم يبنا للاجئين وفي حي السلام في شرق رفح”.

وجاءت هذه الغارات الإسرائيلية بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في هجوم صاروخي استهدف معبر كرم أبو سالم.

وأطلقت حماس عشرة صواريخ باتجاه منطقة كرم أبو سالم على طول الحدود بين إسرائيل وغزة بعد ظهر الأحد، واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل الجنود الثلاثة القتلى وهم ثلاثة رقباء. فيما استقبل مركز سوروكا الطبي 10 جرحى في الهجوم، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة، وخمسة في حالة خفيفة.

وردا على الهجمات الصاروخية، أعلنت إسرائيل، الأحد، إغلاق معبر كرم أبو سالم الحدودي بينها وبين غزة، أمام شاحنات المساعدة الإنسانية إثر استهدافه بصواريخ، وذلك بعدما أعادت الدولة العبرية فتح المعبر في نهاية أبريل مما أتاح وصول المساعدات الآتية من الأردن إلى شمال قطاع غزة المحاصر.

وأعلن المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الأحد، أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وكتب لازاريني على إكس “في هذا الأسبوع، رفضوا، للمرة الثانية، دخولي إلى غزة، إذ كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في أونروا بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، دخل لازاريني قطاع غزة أربع مرات.

وأضاف قائلا “تواصل السلطات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة