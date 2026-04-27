إسرائيل تعيّن أول سفير لها في «أرض الصومال»

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعيين أول سفير لإسرائيل لدى أرض الصومال، في خطوة دبلوماسية جديدة تأتي بعد أشهر من اعتراف تل أبيب رسميًا بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الأفريقي.

وبحسب الوزارة، جرى تعيين مايكل لوتم مبعوثًا رسميًا لإسرائيل لدى أرض الصومال، وهو يشغل حاليًا منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، كما سبق له أن تولى مهام دبلوماسية في كينيا وأذربيجان وكازاخستان.

ويأتي هذا التعيين بعد إعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في ديسمبر 2025، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ إعلان أرض الصومال استقلالها من طرف واحد عن الصومال عام 1991 عقب الحرب الأهلية.

وفي يناير الماضي، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بزيارة رسمية إلى أرض الصومال، في أول زيارة من نوعها، ما اعتُبر مؤشرًا على تسريع مسار التقارب بين الطرفين.

كما أعلنت أرض الصومال في فبراير تعيين محمد حاجي سفيرًا لها لدى إسرائيل، في تطور عكس تبادلًا رسميًا للتمثيل الدبلوماسي بين الجانبين.

وتتمتع أرض الصومال بموقع استراتيجي بالغ الأهمية على ساحل خليج عدن، وتمتلك مؤسسات حكومية مستقلة تشمل عملة وجواز سفر وقوات أمن خاصة، إلا أنها لا تزال غير معترف بها دوليًا بشكل واسع، ما يجعل وضعها السياسي محل جدل مستمر في الساحة الدولية.

ويثير هذا التقارب مخاوف من تداعيات إقليمية محتملة، خاصة من جانب الصومال الذي يرفض الاعتراف بالإقليم الانفصالي، حيث سبق أن اعتبرت الحكومة الصومالية زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أرض الصومال “توغلًا غير مصرح به”.