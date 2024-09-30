إسرائيل تغتال 4 من القيادات الفلسطينية في لبنان

نعت حركة “حماس”، القائد في صفوفها وعضو قيادة الحركة في الخارج فتح شريف أبو الأمين، الذي قتل صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم البص جنوب لبنان.

بدورها نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اثنين من قادتها قتلوا في غارة إسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.

وجاء في بيان الحركة أن القادة المعنيين بالنعي هم: “القائد محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية، والقائد عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان، والبطل عبد الرحمن عبد العال”.

وقالت الجبهة في بيان لها: “بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهدائها الذين ارتقوا على طريق تحرير فلسطين فجر اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، إثر عملية إغتيال غادرة نفذتها الطائرات الإسرائيلية في منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت”.

وأضاف البيان: “إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تودع قادتها الشهداء الأبطال، فإنها تعاهدهم وتعاهد كل شهداء شعبنا وأمتنا، بأنها ستواصل درب الكفاح والمقاومة حتى كنس الإحتلال مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات.

وكانت اسرائيل قصفت للمرة الأولى العاصمة اللبنانية بيروت، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على “حزب الله”، وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه “قتل شخصان وعدد من الجرحى بينهم أطفال بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية بمنطقة الكولا في بيروت”.