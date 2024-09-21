إسرائيل تجدد القصف على جنوب لبنان وواشنطن تحذر من حرب شاملة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن ضربات جوية جديدة ضد مواقع لـ”حزب الله” في لبنان، السبت، بعد يوم من الغارة التي استهدفت قادة للحزب قرب العاصمة بيروت.

وجاء في بيان أن “الجيش الإسرائيلي يقصف حالياً مواقع تابعة لـ “حزب الله” في لبنان”، مضيفاً أن” 16 مقاتلاً على الأقل من حزب الله قُتلوا في غارة، الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، السبت، أن “الطيران الإسرائيلي نفَّذ عدواناً جوياً مستهدِفاً بسلسلة غارات مرتفعاتِ جبل الريحان أطراف المحمودية، ووادي برغز مجرى الليطاني، ولبايا، وصولاً لأطراف البقاع الغربي”. ولفتت إلى أنه “سُمع دوي الانفجارات لمناطق بعيدة في الجنوب.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي في مناطق الشمال لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر مع لبنان عقب اغتياله الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في “حزب الله” بغارة على بيروت.

وقالت هيئة البث الرسمية: “بسبب الوضع الأمني قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي من الخضيرة باتجاه الشمال لمدة 24 ساعة”، مضيفة أنه “سيسمح بالرحلات الجوية المصرح لها فقط”.

وأوضحت أن قرار الجيش يأتي “من أجل تقليل خطر قيام نظام الدفاع الجوي بالتعرف عن طريق الخطأ على الطائرات الإسرائيلية على أنها معادية ومن ثم اعتراضها”.

في غضون ذلك، توقع مسؤولون أميركيون زيادة حدة القتال بين إسرائيل وحزب الله بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، مما قد يتسبب في اندلاع “حرب شاملة بين الجانبين”، طالما سعت الولايات المتحدة لتجنبها.

وقال المسؤولون لمجلة “بوليتيكو” الأميركية، إن إسرائيل وحزب الله “يرغبان في تجنب الحرب الشاملة”، لكن التوترات بلغت أعلى مستويات على الإطلاق، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المتتالية على حزب الله.

تأتي المخاوف الأميركية بعد تفجيرات أجهزة النداء (البيجر) التي ينتشر استخدامها بين عناصر حزب الله في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة حوالي 3 آلاف آخرين.

واتهمت الجماعة والدولة اللبنانية إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن الأخيرة لم تعلق عليها حتى الآن.

كما شنت إسرائيل غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، الجمعة، أسفرت عن مقتل قيادات بوحدة الرضوان التابعة لحزب الله، وعلى رأسهم إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن 31 شخصاً على الأقل قُتلوا في الضربة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، بينهم 3 أطفال و7 نساء، في أعنف ضربة خلال هذا الصراع الممتد منذ عام بين «حزب الله» وإسرائيل.

وأكد «الحزب»، الليلة الماضية، أن القياديين إبراهيم عقيل وأحمد وهبي من بين 16 قتيلاً من أعضائه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة: “أغارت طائرات حربية بشكل دقيق في منطقة بيروت وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية، وقضت على المدعو إبراهيم عقيل، رئيس منظومة العمليات في حزب الله والقائد الفعلي لقوة الرضوان في حزب الله”. وأضاف في بيان آخر، أنه مع عقيل تمت “تصفية نحو 10 مسؤولين من قوة الرضوان التابعة لحزب الله”.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بعد الغارة، “أعداء” بلاده بأنهم لن يجدوا “ملاذا.. حتى في الضاحية ببيروت”.