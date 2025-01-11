إسرائيل تفتتح سجنا تحت الأرض لمعتقلي لبنان وفلسطين.. «بن غفير» يعلق

كشفت هيئة البث الإسرائيلي، أن “السلطات الإسرائيلية قامت بفتح سجن تحت الأرض للمعتقلين من حركة “حماس” و”حزب الله” اللبناني، لا تصله أشعة الشمس”.

وأشار التقرير إلى أن “حوالي 75 معتقلا من قوة النخبة في “حماس وقوة الرضوان” في “حزب الله” محتجزون حاليا في السجن تحت الأرض، والذي أغلقت أصغر نوافذه لحجبه كليا”.

وقالت هيئة البث إن “المعتقلين هناك مكبلون بالأصفاد ومحتجزون في زنازينهم لمدة 23 ساعة يوميا”.

وأضافت: “يسمح بالخروج مرة واحدة يوميا إلى ساحة صغيرة مغلقة، لكن هذه الساحة أيضا لا تصل إليها أشعة الشمس”، وتابعت أنه “لا يحصل المعتقلون في هذا السجن إلا على فراش في الأرض وكميات محدودة من الطعام”.

وأوضح التقرير أن “السلطات الإسرائيلية تصنف هؤلاء المعتقلين على أنهم “شديدو الخطورة، ولا يتوقع الإفراج عنهم لفترة طويلة، إن حدث ذلك أصلا”.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال جولة في السجن: “لن يتعامل معهم بتسامح، انظروا إليهم كم هم ضعفاء!”.

من جهته نشر مكتب “إعلام الأسرى” فيديو زيارة بن غفير إلى السجن، معلقا: “من جديد المتطرف بن غفير يستقوي على الأسرى العزل في فيديو لأحد السجون يظهر فيه إهانة الأسرى”.