إسرائيل تفتح سفارتها في أبوظبي رسمياً

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن افتتاح سفارة بشكل رسمي في عاصمة الإمارات أبو ظبي.

وقالت الوزارة، في بيان: “افتتحت رسميا اليوم السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مع وصول القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، إيتان نائيه، إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح البيان: “ستعمل السفارة الإسرائيلية في الإمارات على تعزيز العلاقات بين الدولتين على جميع المستويات وتوسيع العلاقات مع الحكومة الإماراتية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرها”.

وأشارت الوزارة مع ذلك إلى أن السفارة ستنفذ مهامها حاليا “من مكاتب مؤقتة سيتم تدشينها في الأيام المقبلة ريثما يتم إيجاد مقر دائم”.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، بهذه المناسبة: “أتمنى التوفيق لإيتان نائيه ولكامل طاقم السفارة في خطواتهم الأولى التي يخطونها باسم دولة إسرائيل في أبو ظبي. إن افتتاح السفارة سيمكن من توسيع العلاقات الثنائية بين إسرائيل والإمارات لتحقيق الإمكانات الكامنة في هذه العلاقات بشكل سريع وشامل. أتقدم بالشكر لولي العهد، الشيخ محمد بن زايد، وزميلي وصديقي وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد، على قيادتهما وكرم ضيافتهما تجاه ممثلينا”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “ومن المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي في الأيام المقبلة. هذا بالإضافة إلى السفارة الإسرائيلية التي باشرت أعمالها منذ عدة أسابيع في المنامة بالبحرين”.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، مصادقتها على فتح سفارة إماراتية في إسرائيل في إطار معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين.

وذكر مجلس الوزراء الإماراتي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه صادق، خلال أول اجتماع عقده هذا العام وترأسه رئيس الحكومة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل”.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يترأس أولى اجتماعات #مجلس_الوزراء في 2021 ويعتمد عدد من القرارات والمبادرات الوطنية #uaegov @HHShkMohd pic.twitter.com/JGMix2j3Ql — UAEGov (@uaegov) January 24, 2021